Ода одиночеству и утраченной родине

Роман «Высохшее сердце» Абдулразака Гурны — это история о сложном пути к пониманию своего места в мире

Фото: Екатерина Петрова

«Высохшее сердце» Абдулразака Гурны — это роман, который исследует тему идентичности, постколониальных реалий и эмиграции. Сегодня, когда в мире многие люди вынужденно покинули родные места, вопросы принадлежности к какому-либо сообществу и поиск себя становятся особенно острыми. Литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова рассказывает, почему книга «Высохшее сердце» актуальна как никогда.

Нобелевский лауреат, о котором не слышали

В 2021 году Абдулразак Гурна получил Нобелевскую премию по литературе за «бескомпромиссное и сострадательное исследование последствий колониализма и судьбы беженца в пропасти между культурами и континентами». И до вручения «Нобелевки» в мире в основном только литераторы знали об этом писателе. Хотя его писательская карьера началась еще в 1987 году. Зато после вручения премии издательства на всем земном шаре начали восполнять этот пробел. Россия в этом плане не исключение.

Абдулразак Гурна родился в 1948 году на Занзибаре. После Занзибарской революции и свержения правящего арабского режима в 1968 году Гурна бежал в Великобританию, где начал литературную карьеру. Он изучал критику западноафриканской литературы и преподавал английский язык и постколониальную литературу в Университете Кента. А в 2017 году вышел на пенсию. В этом же году в Великобритании был опубликован роман «Высохшее сердце».

Салим между мирами

Роман начинается с сильного утверждения главного героя Салима: «Моему отцу я был не нужен». Эти слова задают тон всей истории и раскрывают глубокую травму, которую Салим нес с детства. Когда ему было семь лет, его отец внезапно, без объяснений причин оставил семью. Это событие стало для Салима источником постоянного ощущения утраты и неуверенности. После этого главный герой жил без цели и позволял другим определять его судьбу. Дядя Амир забрал молодого Салима в Англию, чтобы тот поступил в университет и получил хорошее образование. Но это не было желанием самого Салима.

В Лондоне он познакомился с другими эмигрантами, которые пытались адаптироваться в новой стране. Но даже среди таких же, как он, Салим оставался чужим. Единственное, в чем он нашел утешение, была литература. С этого момента у Салима появилась мечта. Он захотел стать писателем. Несмотря на то что у него появилась цель в жизни, чувство утраты и поиска идентичности продолжало терзать Салима.

Одиночество — центральная тема романа. Салим чувствовал себя изолированным не только в Великобритании, но и на Занзибаре, когда вернулся туда. Он не находил себя ни в одной из этих культур, оставаясь чужим и там, и там. Гурна показывает глубину его одиночества и тоски по утраченной родине через письма к матери, которые он никогда не отправлял. Эта тема усиливается во взаимодействии с другими персонажами, которые также находятся между двух миров. Эти персонажи, такие как другие эмигранты и его друзья, помогли Салиму понять, что он не одинок в своих чувствах, но это понимание не принесло утешения.

Гурна исследует еще и тему постколониализма. Вопросы идентичности и принадлежности переплетаются с историей жизни главного героя. Салим, как представитель арабского меньшинства, сталкивается с проблемами интеграции в британское общество. Автор показывает, как колониальная история влияет на личные судьбы и как люди, такие как Салим, пытаются найти свое место в мире, который все еще определяется наследием колониализма. Через отношения Салима с семьей, друзьями и обществом в целом Гурна исследует, как идентичность формируется и трансформируется под влиянием исторических событий.

Нашлось место для Шекспира

Название романа «Высохшее сердце» делает отсылку к пьесе Шекспира «Мера за меру». Тайна, которая окружала отца Салима, в конце раскрылась. Перед смертью он рассказал Салиму свою историю и объяснил внезапное исчезновение. Эта тайна перекликается с сюжетом шекспировской пьесы, где герои также сталкиваются с необходимостью сделать трудный выбор. Отсылкой к Шекспиру Гурна поднимает традиционные для великого английского драматурга темы морали, справедливости и прощения, тем самым добавляя глубины и многослойности повествованию. А читатель может увидеть параллели между личной историей Салима и универсальными человеческими переживаниями.

Язык Гурны отточено прост и одновременно насыщен эмоциями. Автор использует сдержанный и почти документальный стиль, который усиливает ощущение реализма и подлинности происходящего. А письма и воспоминания Салима позволяют глубже проникнуть во внутренний мир героя и почувствовать его боль, утрату и одиночество. В итоге все эти элементы создают атмосферу ностальгии и сожаления, усиливая темы утраты и поиска идентичности.

«Высохшее сердце» Абдулразака Гурны — это глубоко личный и эмоционально насыщенный роман. Через историю Салима, который потерял отца и теперь пытается найти свое место в мире, Гурна показывает, как исторические события и личные переживания формируют нашу идентичность и восприятие себя. Роман трогает до глубины души и заставляет задуматься о судьбе тех, кто оказался между мирами и культурами. «Высохшее сердце» — это не только история одного человека, это еще и отражение широкой картины человеческих переживаний.

Издательство: «Строки»

Перевод: Владимир Бабков

Количество страниц: 416

Год: 2024

Возрастное ограничение: 16+

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».