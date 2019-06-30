В Татарстане ожидаются дожди, грозы, град и до +22°С

Сегодня, 30 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь. Днем и вечером в большинстве районов республики дождь, на востоке местами сильный. В некоторых районах возможна гроза, локально град.

Ветер юго-западный умеренный, днем местами сильный порывами 15—20 м/с.



Минимальная температура воздуха ночью по республике составит от +11 до +16°С. Максимальная температура днем — от +17 до +22°С, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани температура воздуха в дневные часы составит от +18 до +20°С. В Набережных Челнах столбик термометра поднимется до значений 18—21°С.