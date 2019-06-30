Сборная России досрочно выиграла медальный зачет Европейских игр

Сборная России стала победителем медального зачета Европейских игр в Минске.

Сейчас в активе российских спортсменов 39 золотых, 19 серебряных и 35 бронзовых наград. Второе место занимает команда Белоруссии (22-14-25), на третьем — сборная Италии (11-13-11).

В заключительный медальный день на Европейских играх будет разыграно 36 комплектов наград. Спортсмены из Белоруссии могли рассчитывать на 19 золотых медалей, однако каратисты Ирина Шарыхина (весовая категория до 55 кг), Илья Булатов (до 60 кг) и велогонщик Артем Зайцев не смогли квалифицироваться в финалы своих дисциплин, передает ТАСС.

Таким образом, команда Белоруссии лишилась возможности догнать в общекомандном зачете сборную России.

Напомним, что на первых Европейских играх в 2015 году в Баку российские спортсмены также заняли первое место.

Напомним, что 22 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил вторые Европейские игры открытыми.

