Соципотечникам «Салават купере» предложили подписать протокол о выборе УК без соответствующего собрания

Накануне в микрорайоне «Салават купере» прошло торжественное заселение дома под строительным номером 8-8 на 425 квартир.

При получении ключей новоселы обратили внимание на то, что управляющая компания «УК «Жилищный фонд» предложила подписать им протокол о проведении голосования о выборе управляющей компании и избрании председателя дома. Однако, по словам соципотечников, соответствующего собрания проведено не было.

Протокол также включал и пункты о том, что жители согласны с тем, что в их счет-фактурах будут включены тарифы на вывоз строительного мусора, видеонаблюдение и прочие услуги.

Управляющая компания, которая обслуживает дом, — ООО «УК «Жилищный фонд». Согласно данным rusprofile, юрлицо принадлежит Рустему Гилязову и ГЖФ при президенте РТ.