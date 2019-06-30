Новости общества

12:04 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Соципотечникам «Салават купере» предложили подписать протокол о выборе УК без соответствующего собрания

11:35, 30.06.2019
Соципотечникам «Салават купере» предложили подписать протокол о выборе УК без соответствующего собрания
Фото: скриншот видео youtube.com

Накануне в микрорайоне «Салават купере» прошло торжественное заселение дома под строительным номером 8-8 на 425 квартир.

При получении ключей новоселы обратили внимание на то, что управляющая компания «УК «Жилищный фонд» предложила подписать им протокол о проведении голосования о выборе управляющей компании и избрании председателя дома. Однако, по словам соципотечников, соответствующего собрания проведено не было.

Протокол также включал и пункты о том, что жители согласны с тем, что в их счет-фактурах будут включены тарифы на вывоз строительного мусора, видеонаблюдение и прочие услуги.

Управляющая компания, которая обслуживает дом, — ООО «УК «Жилищный фонд». Согласно данным rusprofile, юрлицо принадлежит Рустему Гилязову и ГЖФ при президенте РТ.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров