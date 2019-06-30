В Минобороны России рассказали о негативном влиянии санкций на сроки поставок вооружения

Заместитель министра обороны России Александр Фомин сообщил, что санкции негативно отразились на сроках поставок российского вооружения иностранным заказчикам.

«Нужно сказать, что санкции возымели свой негативный эффект, они сказались в первую очередь на сроках поставки тех или иных видов вооружения нашим иностранным заказчикам», — сообщил Фомин в интервью телеканалу «Звезда».

По его словам, в основном это касается тех видов вооружения, в производстве которых по заказу российских партнеров использовались иностранные комплектующие.

Фомин также отметил, что положительный эффект от санкций заключается в том, что ограничительные меры побудили отечественных производителей либо возобновить давно закрытое производство, либо начать новое производство находящихся под санкциями комплектующих.

Замминистра обороны РФ подчеркнул, что, несмотря на санкции, Россия осталась на втором месте на рынке поставок вооружений, военной и специальной техники.



Ранее сообщалось, что за пять месяцев 2019 года «Рособоронэкспорт» продал оружия на $5,7 млрд.

