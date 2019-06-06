С начала года «Рособоронэкспорт» продал оружия на $5,7 млрд

«Рособоронэкспорт» (входит в «Ростех») отчитался об экономических показателях за 5 месяцев 2019 года. Гендиректор компании Александр Михеев сообщил, что за этот период за границу уже поставлено оружия на $5,7 млрд.

«Как один из лидеров оружейного экспорта в мире, мы сегодня не только отслеживаем и следуем глобальным трендам, но и сами формируем уникальные для рынка направления работы, в том числе и финансовые механизмы внешнеторговой деятельности», — приводит слова Михеева пресс-служба «Рособоронэкспорта».

Ранее сообщалось, что по результатам первых четырех месяцев 2019 года «Рособоронэкспорт» поставил за рубеж российское вооружение и военную технику на сумму $4,9 млрд, а также подписал новые контракты на $5,2 млрд.