В Казани сегодня ограничили движение на нескольких улицах из-за велогонки Tour de Tatarstan

В Казани сегодня, 30 июня, будет ограничено движение автотранспорта по ряду улиц города. Это связано с проведением шоссейной велогонки Tour de Tatarstan.



Так, с 7 до 17 часов движение будет ограничено на следующих улицах: ул. Сибгата Хакима (по направлению от ул. Бондаренко до пр. Амирхана, приостановление двух направлений движения, также по направлению от пр. Амирхана до пересечения с ул. Чистопольской, приостановление двух направлений движения); ул. Чистопольская (от съезда с ул. Сибгата Хакима до съезда на ул. Чистопольскую, приостановление двух правых полос движения, также по направлению от ул. Чистопольской до съезда на круговое движение вокруг стадиона «Казань Арена», приостановление трех правых полос движения).

С 7 до 14 часов движение будет ограничено на пр. Амирхана (направление от ул. Сибгата Хакима до моста «Миллениум»), на мосту «Миллениум» (направление от ул. Сибгата Хакима до ул. Вишневского), ул. Вишневского (направление от моста «Миллениум» до ул. Назарбаева), ул. Петербургской (по направлению от ул. Назарбаева до ул. Тихомирнова), пр. Универсиады (по направлению от ул. Тихомирнова до выезда с ул. Даурской).

С 7 до 16.30 движение будет приостановлено по ул. Назарбаева (по направлению от ул. Вишневского до пересечения с ул. Петербургской), сообщается на сайте мэрии города.

Кроме того, сегодня в столице Татарстана в связи с проведением велогонки изменится схема движение ряда автобусных маршрутов.

С 7 до 14 часов автобусы №28 и 54 будут следовать по пр. Фатыха Амирхана — ул. Чистопольская — ул. Декабристов — Кремлевская дамба — площадь Тысячелетия — ул. Батурина — ул. Карла Маркса — ул. Пушкина и далее по маршрутам;

№43 — по ул. Декабристов — Кремлевская дамба — ул. Лево-Булачная — ул. Татарстан — ул. Габдуллы Тукая — площадь Вахитова и далее по маршруту;

№4 и 25 — ул. Николая Ершова — ул. Карла Маркса — ул. Пушкина — ул. Островского — ул. Туфана Миннуллина — ул. Нурсултана Назарбаева и далее по маршрутам;

№1, 71, 90 — ул. Николая Ершова — ул. Карла Маркса — ул. Пушкина и далее по маршрутам.

