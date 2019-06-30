Аналитики назвали регионы России с самыми дорогими и дешевыми услугами ЖКХ

Международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza составила рейтинг российских регионов по стоимости услуг ЖКХ на человека в год и месяц за 2018 год.

Согласно исследованию, меньше всего за коммуналку платят жители Дагестана, где в среднем на человека уходит 457 рублей в месяц (5487 рублей в год). Также в число регионов с наименьшей стоимостью услуг ЖКХ входят Тува — 478 рублей (5740) и Ингушетия 488 рублей (5852).

Наиболее дорогими оказались коммунальные услуги в Магаданской области, где жители получают квитанции со средней суммой в 3511 рублей в месяц (42132 рубля в год). Далее следуют Камчатский край — 3 420 рублей (41041), Мурманская область — 3 003 (36032), Чукотский автономный округ — 2 774 (33000) и Московская область — 3 607 (31288), передает «Российская газета».

В среднем за прошлый год россиянин должен был заплатить за услуги ЖКХ 17 тысяч 936 рублей в год, что на 5,3% больше, чем в 2017 году.

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