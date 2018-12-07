Страны ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти

Члены ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на уровне 1,2 млн баррелей в сутки.

Отмечается, что из 1,2 млн баррелей в сутки порядка 800 тысяч баррелей придется на страны ОПЕК, остальные 400 тысяч баррелей в сутки — на страны «не ОПЕК», сообщает Bloomberg со ссылкой на участников заседания.

По словам министра нефти Ирака Тамера аль-Гадбана, каждая страна ОПЕК+, включая Россию, сократит добычу примерно на 3% от уровня октября 2018 года. Иран не участвует в сделке по сокращению добычи, так как находится под американскими санкциями.

После сообщений о сокращении добычи цена нефти Brent на торгах выросла на 5% — до $62,6.

Накануне стоимость нефти упала на 5% в ожидании решения Путина. Страны ОПЕК в Вене обсуждали сокращение добычи, но так и не смогли прийти к соглашению. В качестве приоритетного сценария рассматривалось снижение добычи на 1 млн баррелей в сутки.