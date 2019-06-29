В Лос-Анджелесе расстреляли известного рэпера
Американский рэпер Slim 400 получил множественные огнестрельные ранения в пятницу, 28 июня.
Инцидент случился в городе Комптон, округ Лос-Анджелес. По данным полиции, в музыканта стреляли из автомобиля черного цвета. В настоящее время правоохранители пытаются установить личности преступников.
Артист госпитализирован в одну из местных клиник, передает TMZ.
Подробности произошедшего уточняется.
Напомним, ранее в Лос-Анджелесе на похоронах рэпера Nipsey Hussle произошла перестрелка.Происшествия
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