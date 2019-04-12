В Лос-Анджелесе на похоронах рэпера Nipsey Hussle произошла перестрелка

Во время похоронной процессии в память об убитом рэпере Nipsey Hussle (Эрмиас Асгхедом) в Лос-Анджелесе произошла стрельба.

Инцидент случился в пятницу, 12 апреля. В результате инцидента пострадали четыре человека – трое мужчин и одна женщина. Один из раненых скончался в больнице, передает портал Deadline.

Полиция ведет поиск подозреваемых, которые скрылись на автомобиле марки Hyundai серого цвета.

Всего на похороны Nipsey Hussle пришли более 20 тысяч человек, в том числе многие знаменитости.

Напомним, 1 апреля рэпер Nipsey Hussle был застрелен у магазина одежды в Лос-Анджелесе. Сотрудники правопорядка задержали предполагаемого убийцу музыканта.