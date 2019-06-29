От паводка в Иркутской области погибло пять человек

В результате паводка в Иркутской области погибло пять человек, несколько человек числятся пропавшими без вести.

Всего в результате ЧС в регионе пострадал 351 человек, в том числе 33 ребенка. Госпитализировано 97 человек, 251 пострадавшему медицинская помощь оказана амбулаторно.

Ранее в МЧС сообщали о трех жертвах из-за паводков в регионе, передает ТАСС.

В настоящее время продолжаются работы по оказанию помощи местным жителям.

Напомним, в Иркутской области девять тысяч человек оказались в зоне подтопления. В зону затопления также попало 32 социально-значимых объекта. Подтоплено 17 участков автомобильных дорог и 13 мостов.