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От паводка в Иркутской области погибло пять человек

18:29, 29.06.2019
От паводка в Иркутской области погибло пять человек
Фото: pixabay.com

В результате паводка в Иркутской области погибло пять человек, несколько человек числятся пропавшими без вести.

Всего в результате ЧС в регионе пострадал 351 человек, в том числе 33 ребенка. Госпитализировано 97 человек, 251 пострадавшему медицинская помощь оказана амбулаторно.

Ранее в МЧС сообщали о трех жертвах из-за паводков в регионе, передает ТАСС.

В настоящее время продолжаются работы по оказанию помощи местным жителям.

Напомним, в Иркутской области девять тысяч человек оказались в зоне подтопления. В зону затопления также попало 32 социально-значимых объекта. Подтоплено 17 участков автомобильных дорог и 13 мостов.

Происшествия
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