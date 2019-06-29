В Татарстане объявлено штормовое предупреждение

Днем и вечером в воскресенье, 30 июня, в Татарстане ожидаются грозы, усиление юго-западного ветра порывами 15-20 м/с, локально град и сильный дождь.

В ГУ МЧС по РТ в связи с ухудшением погодных условий рекомендуют жителям региона избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин. Спасатели советует в случае дождей и грозы не выходить из дома, закрывать окна и соблюдать меры осторожности.

Кроме того, водителям следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений, избегать внезапных торможений, а также уделять внимание техническому состоянию автомобиля.

Напомним, на этой неделе в Башкирии во время урагана от удара молнии погибла женщина.