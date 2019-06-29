Меркель рассказала о своем состоянии здоровья
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что чувствует себя хорошо. Об этом она сказала, отвечая на вопрос о состоянии здоровья после приступов на официальных встречах.
По ее словам, недуги пройдут в ближайшее время самостоятельно, за врачебной помощью она не обращалась.
«Я в порядке. Уверена, что как это само появилось, так само и пройдет. Ничего особенного рассказать не могу. У меня все хорошо», — цитирует Меркель немецкое издание Das Bild.
Напомним, на этой неделе Меркель вновь стало плохо на публичном мероприятии. До этого политик почувствовала недомогание на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.ОбществоВласть
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