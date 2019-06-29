Путин впервые прокомментировал дело «Рольфа»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ничего не знает о деле крупнейшего российского автодилерского холдинга «Рольф» и пообещал запросить дополнительную информацию по нему.

«В отношении господина Петрова (основатель «Рольфа») я ничего не знаю, первый раз об этом слышу, я же здесь находился, это не та информация, которую мне докладывают в режиме онлайн» — сказал президент России на пресс-конференции по итогам G20 в Японии.

Также Владимир Путин заявил, что не может взять под свой контроль все дела подобного рода.

«Но я вам обещаю, что обязательно запрошу необходимую информацию» — цитирует главу государства «РИА Новости».

Напомним, что Следственный комитет России накануне возбудил против основателя «Рольфа» Сергея Петрова и ряда ее руководителей уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей. Сам Петров считает, что дело связано с его политической деятельностью.

