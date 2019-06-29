Новости общества

05:38 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

С сегодняшнего дня Россельхознадзор упрощает поставки продукции из нескольких стран Латинской Америки

04:32, 29.06.2019
С сегодняшнего дня Россельхознадзор упрощает поставки продукции из нескольких стран Латинской Америки
Фото: fsvps.ru

С сегодняшнего дня, 29 июня, Россельхознадзор упрощает порядок согласования поставок в Россию поднадзорной продукции из Аргентины, Парагвая, Уругвая и Чили.

Теперь при поставках из этих стран в сопровождающих продукцию ветеринарных сертификатах не требуется виза специалиста ведомства, пишет «Интерфакс». Также такая виза не потребуется и в сертификатах, оформленных до 29 июня, если предварительные уведомления о таких товарах были внесены в систему электронной ветсертификации «Меркурий».

Ранее Россельхознадзор пригрозил Аргентине ограничить поставки в Россию животноводческой продукции из-за участившихся случаев выявления антибиотиков.

ОбществоБизнесРозничная торговля
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров