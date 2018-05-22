Россия может ограничить ввоз мяса из Аргентины из-за антибиотиков

Россельхознадзор пригрозил Аргентине ограничить поставки в Россию животноводческой продукции из-за участившихся случаев выявления антибиотиков. Об этом заявил замглавы Россельхознадзора Константин Савенков.



Директор департамента по охране здоровья животных Аргентины (СЕНАСА) Рикардо Мареска заверил, что Аргентина ближайшее время направит результаты расследований по указанным нарушениям, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Кроме того, Аргентина представит в Россельхознадзор информацию о принятых мерах по контролю количества антибиотиков в продукции, а также недопущения поставок в Россию недоброкачественных товаров.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор может ввести ограничение на ввоз помидоров и огурцов из Армении.