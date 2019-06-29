Россия продлила нулевую пошлину на ввоз овощей, фруктов и вина из Молдавии

Россия продлила нулевую пошлину на ввоз в Россию пяти категорий сельхозпродукции из Молдавии до 31 декабря.

Согласно постановлению правительства РФ, нулевая пошлина будет действовать для овощей, фруктов и ягод (яблоки, груши, айва, абрикосы, вишня,черешня, сливы и терн), консервированных овощей, а также для натуральных виноградных вин, включая крепленые вина.

Помимо продления нулевой пошлины документом устанавливается порядок мониторинга поставок вышеперечисленных товаров.

Ранее Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) Украины ввела пошлины на товары из цемента, поставленные из России, Белоруссии и Молдавии.