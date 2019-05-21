Украина ввела пошлины для России, Белоруссии и Молдавии на товары из цемента

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) Украины ввела пошлины на товары из цемента, поставленные из России, Белоруссии и Молдавии. Они коснутся цементных клинкеров и портландцемента.



Причиной является демпинговый импорт из этих стран в 2015—2018 годах, говорится на сайте Министерства торговли Украины.

В итоге пошлина на товары из цемента, которые поставляются из России, составит 114,95%, Белоруссии — 94,46%, а Молдавии — 57,03%.

Ранее Украина ввела новые экономические санкции против России. Они предусматривают запрет поставок определенных групп товаров и введение специальных пошлин.

Первый вице-премьер Украины Степан Кубив уточнил, что запрет касается некоторых видов «промышленных товаров, минеральных удобрений, товаров сельского хозяйства, транспортных средств, фанеры и другого».