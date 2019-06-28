Американский фонд «Свободная Россия» включили в реестр нежелательных организаций в РФ
Фонд «Свободная Россия» (Free Russia Foundation) из США включили в перечень нежелательных организаций в России. Об этом сообщает Министерство юстиции.
Организация внесена в список 28 июня в соответствии с Федеральным законом «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ» на основании решения заместителя Генпрокурора РФ, пишет «РИА Новости» со ссылкой на директора департамента Минюста России Андрея Чумакова.
Напомним, что в августе прошлого года Минюст РФ признал нежелательной работу американского Тихоокеанского центра защиты окружающей среды.ОбществоВласть
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