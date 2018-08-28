Минюст РФ признал нежелательной работу американского Тихоокеанского центра защиты окружающей среды

Министерство юстиции России включила в список международных неправительственных организаций, чья деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, Тихоокеанский центр защиты окружающей среды и природных ресурсов (Pacific Environment, PERC).

НПО попало в список сегодня, 28 августа. Деятельность PERC была признана нежелательной в соответствии с ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» и на основании решения заместителя генпрокурора РФ от 24 августа, сообщается на сайте Минюста.

Ранее в список запрещенных некоммерческих организаций попало общественное объединение футбольных болельщиков «Сектор 16» из Бугульминского района Татарстана.