В расположение «Крыльев Советов» на сбор в Австрии прибыли два легионера

Сегодня к самарской команде, которая проводит сбор в Австрии, присоединились два новых игрока-легионера. Оба выступают на позиции нападающего, сообщает официальный сайт «Крыльев Советов».

Молдавский игрок Раду Гынсарь ранее выступал за клубы своей страны: «Академия», «Зимбру» и «Шериф». Зимой в 2017 году он в составе «Шерифа» провел контрольный матч против самарского клуба. Тогда молдавский клуб обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:0. Сезон 2018/2019 Раду провел в израильском «Хапоэле».

Второй нападающий, хорват Деян Радоньич, большую часть карьеры провел в Хорватии, где выступал за ФК «Истра 1961» и загребские «Динамо» и «Локомотив».

Оба игрока прошли медосмотр и приняли участие в утренней тренировке самарской команды.

Отметим, что в субботу, 29 июня, самарцы проведут первые матчи на австрийском сборе. Первая игра с чешским клубом «Баник» начнется в 13.00 мск, второй матч с «Хайдуком» — в 19.00 мск.

Ранее состав «Крыльев Советов» пополнили Дмитрий Комбаров и Артем Тимофеев.