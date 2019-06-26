Комбаров и Тимофеев подписали контракты с «Крыльями Советов»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович сообщил, что защитник Дмитрий Комбаров и хавбек Артем Тимофеев подписали контракты с самарским клубом.

— И Тимофеев, и Комбаров уже подписали с командой контракты. Мы рассчитываем на них полноценно, как на игроков «Крыльев Советов».



Дима — очень хороший человек. Он в команде почти со всеми знаком, так что сразу без проблем влился в коллектив. Никаких проблем нет.



Артем в прошлом сезоне играл у нас, так что он, по сути, просто вернулся. Оба они уже в расположении команды на сборе в Австрии, — приводит слова Божовича sport24.ru.

Напомним, что 32-летний Комбаров покинул «Спартак» 19 июня. За московский клуб он играл с 2010 года. 25-летний Тимофеев вторую половину прошлого сезона выступал в «Крыльях Советов» на правах аренды, проведя за команду 12 матчей, забив один гол и сделав одну результативную передачу.