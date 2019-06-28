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Внешний долг России в первом квартале 2019 года вырос на 3,1%

18:11, 28.06.2019
Внешний долг России в первом квартале 2019 года вырос на 3,1%
Фото: pixabay.com

Центробанк России сообщил о росте внешнего долга страны по итогам I квартала 2019 года.

Согласно данным регулятора, внешний долг России по состоянию на 1 апреля 2019 года составлял примерно $468,85 млрд, что на 3,1% больше показателя на начало года. Тогда размер внешнего долга государства составлял $454,68 млрд.

Напомним, что объем внешнего долга России в 2018 году снизился на 12,4%, или на 64,4 млрд долларов.

АналитикаЭкономика
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