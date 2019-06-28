ООН: период с 2015 по 2019 годы может стать самым жарким за историю наблюдений

Официальный представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН Клэр Нюллис выразила мнение, что сейчас Земля переживает самый жаркий пятилетний период — с 2015 по 2019 годы — за всю историю наблюдений.

По ее словам, период с января по май этого года оказался третьим в списке самых жарких аналогичных периодов наблюдения. На возникновение аномальной жары, как отметила Нюллис, повлияли последствия роста выбросов углекислого газа, пишет «Интерфакс» со ссылкой на СМИ.

Ранее ученые четвертый год подряд отметили, что глобальные температуры в мае становятся самыми жаркими за 140 лет метеорологических наблюдений.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), которое представило доклад, в мае этого года средняя температура поверхности суши и океана была выше средней (14,8 градусов) на 1,53 градуса.