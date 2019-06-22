В четвертый раз подряд май стал самым жарким за историю наблюдений

Ученые четвертый год подряд отмечают, что глобальные температуры в мае становятся самыми жаркими за 140 лет метеорологических наблюдений.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), которое представило доклад, в мае этого года средняя температура поверхности суши и океана была выше средней (14,8 градусов) на 1,53 градуса.

Самым жарким был май 2016 года, когда температура была выше средней на 1,67 градусов, пишет «РИА Новости».

Ранее в КФУ сообщили, что август в этом году в Казани будет сухим и жарким. Среднемесячная температура в августе 2019-го будет превышать среднюю многолетнюю норму, а осадки будут скудными.