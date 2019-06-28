Россияне рассказали, сколько бы хотели получать на пенсии

Опрос НПФ «Сбербанка» показал, какой размер дохода россияне считают достаточным для комфортной жизни на пенсии. Более трети (36%) хотели бы получать 30 тысяч рублей в месяц.

Еще 28% респондентов назвали сумму в 45—60 тысяч рублей. Доход в 20 тысяч рублей устроит 15,5% опрошенных.

В НПФ «Сбербанка» отметили, что пенсионные желания россиян зависят от уровня их текущих доходов. Так, доход в 30 тысяч рублей устроит 30—40% тех, кто на сегодня получает менее 35 тысяч рублей в месяц, передает РБК.

Среди военных 20% заявили о комфортной пенсии в 100 тысяч рублей. А вот среди домохозяек и студентов 25% согласны на пенсию в 15—20 тысяч рублей.

Ранее в Минтруде РФ назвали регионы с самыми низкими пенсиями. В их число попали Дагестан, Кабардино-Балкария и Калмыкия.