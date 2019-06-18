В Минтруде РФ назвали регионы с самыми маленькими пенсиями

На 1 января 2019 года наименьший средний размер пенсии в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Калмыкии — 11 854,25 рубля, 11 922,16 рубля и 12 672,60 рубля соответственно. Об этом говорится в докладе о результатах комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей за 2018 год, опубликованном на сайте Минтруда РФ.

Наибольший средний размер пенсии установлен в Чукотском автономном округе (27 044,25 рубля), Ненецком автономном округе (23 992,77 рубля), Магаданской области (23 239,31 рубля), Камчатском крае (23 213,75 рубля), Ямало-Ненецком автономном округе (22 581,03 рубля) и Ханты-Мансийском автономном округе (22 477,91 рубля).

В целом в России средний размер пенсии на начало года составил 14825,95 рубля.

Ранее сообщалось, что самым «старым» регионом России по количеству проживающих в нем пенсионеров является Тамбовская область — на начало 2019 года доля населения старше трудоспособного возраста там составляла 31,3%.