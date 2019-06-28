ФАС не будет привлекать «Окрытие» за слоган, но проверит другие банки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не станет принимать меры в отношении банка «Открытие», поскольку он сам изменил вызвавший нарекания слоган. При этом ведомство проверит другие банки на предмет схожих нарушений.

«ФАС России не видит в настоящий момент оснований для применения мер антимонопольного реагирования, поскольку подконтрольный субъект уже самостоятельно совершил работу, направленную на предотвращение нарушения», — сообщила пресс-служба ФАС.

При этом в ведомстве подчеркнули, что служба проведет проверить банки с госучастием на использование указаний на присутствие государства в капитале кредитной организации.

Напомним, что ЦБ пообещал принять меры против банка «Открытие», после того как организация презентовала свою новую рекламную кампанию. В ней было решено использовать слоган: «государственный банк нашего времени». Регулятор подчеркнул, что такой подход недопустим, поскольку принятый на санацию банк планируется продать в ближайшие два года.