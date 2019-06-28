Радий Хабиров: «Надо перестать заставлять изучать национальный язык насильно»

Фото: Тимур Рахматуллин

Врио главы Башкирии Радий Хабиров потребовал прекратить заставлять изучать родные языки. Вместо этого он порекомендовал сделать национальные языки модными и востребованными. Об этом руководитель республики сказал на пленарном заседании V Всемирного курултая башкир, который проходит в Уфе.

«Надо перестать заставлять изучать язык насильно. Нужно сделать башкирский язык востребованным и модным. Также нужно прекратить отторгать носителей языка, диалекты которых не вошли в литературный башкирский. По своему духу они могут быть больше башкирами, чем те, кто имеет диплом факультета башкирской филологии», — передает слова Хабирова корреспондент «Реального времени».

Врио главы РБ отметил, что башкирский язык нуждается в защите в первую очередь от равнодушия, политиканства, недальновидности и неумения работать.

По словам Радия Хабирова, на смену старым и скучным методикам обучения придут электронные учебники, коммуникативные технологии. Претерпит изменения система подготовки учителей.

Кроме того, он признался, что сам не разговаривал на башкирском языке, поскольку боялся упреков от тех, кто владеет языком в совершенстве. Но он намерен развивать свои навыки башкирского.

— «Если человек не говорит на башкирском языке, но при этом чувствует себя частицей этого великого народа, гордится им, то он башкир. Любой, кто живет в Башкортостане, дорожит республикой и трудится на ее благо, имеет право считать себя башкиром», — поделился мыслями руководитель региона.

В завершение он пообещал активнее поддерживать башкирскую литературу, театр, кинематограф, СМИ, открывать языковые курсы.

Напомним, в 2017 году президент России Владимир Путин высказался за добровольное изучение национальных языков в учебных заведениях. В Башкортостане и Татарстане разгорелась острая дискуссия об объемах присутствия родных языков в учебной программе. В 2018 году добровольный принцип изучения языка закрепился законодательно.

Как сообщало «Реальное время», работа Всемирного курултая башкир началась со скандала. На заседание не пустили председателя БОО «Башкорт» Фаиля Алсынова (Алчинов), впоследствии полицейские увезли общественника в отделении. Попытавшемуся выступить с критикой организаторов заместителя «Башкорта» Эльмира Мухаметьянова увели представители службы охраны.