Сегодня в Татарстане ожидаются дожди, гроза и до +22

В пятницу, 28 июня, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. В большинстве районов РТ дожди. Днем и вечером местами гроза.

Ветер юго-восточный ночью умеренный, днем местами сильный, порывами до 18 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем составит от +17°С до 22°С. В Казани днем ожидается от +17°С до 20°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +19°С до 21°С.

Ранее МЧС предупредило жителей Татарстана о тумане и порывистом ветре 28 июня.