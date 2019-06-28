В МЧС Башкирии предупредили о грозах и шквалистом ветре

В башкортостанском главке МЧС предупредили о ливнях и грозах с вечера пятницы до вечера субботы. Также в республике возможны усиления ветра до 17—22 м/с.

По прогнозу Гидрометцентра РБ, с 20.00 28 июня до 20.00 29 июня в Башкирии ожидаются кратковременные дожди, местами до умеренных, локально ливни, град. В отдельных районах грозы.

Синоптики прогнозируют юго-восточный, южный ветер силой 7—12 м/с. Однако возможно шквалистое усиление до 17—22м/с.

В МЧС рекомендовали жителям находиться в помещениях и не оставлять детей без присмотра.

«Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям», — говорится в сообщении ГУ МЧС по РБ.

Напомним, что в понедельник, 24 июня, в Башкирии во время сильных гроз от удара молнии погибла женщина. Кроме того, сильный ветер сорвал крыши жилых домов, двух школ и магазина.

