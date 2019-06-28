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В Transparency International рассказали о заработках семьи замглавы Минпромторга на командировках чиновников

11:59, 28.06.2019
В Transparency International рассказали о заработках семьи замглавы Минпромторга на командировках чиновников
Фото: minpromtorg.gov.ru

Семья заместителя главы Минпромторга Виктора Евтухова зарабатывает миллионы рублей на командировках чиновников министерства. Об сообщает Transparency International Россия.

Согласно исследованию организации, командировки сотрудников ведомства организует компания «Сервис 007», которая с 2016 по 2018 годы получила без конкурса 13 тендеров министерства на общую сумму 363 млн рублей. Среди владельцев компании указаны Маргарита Юркан и Арина Юркан.

При этом супруга Евтухова — Елена Юркан — числится в компании «Служба 007» гендиректором. Предполагается, что обе фирмы связаны друг с другом. Также у них совпадают номера телефонов, фирмы зарегистрированы в одном здании.

По версии Transparency International, всего «Сервис 007» за 6 лет заработал на госконтрактах с разными ведомствами 3,2 млрд рублей.

Напомним, ранее Transparency International Россия выяснила, что Минпромторг и его глава Денис Мантуров за 2016—2017 годы потратили на проживание в зарубежных отелях как минимум 19,3 млн рублей.

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