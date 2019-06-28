В Transparency International рассказали о заработках семьи замглавы Минпромторга на командировках чиновников

Семья заместителя главы Минпромторга Виктора Евтухова зарабатывает миллионы рублей на командировках чиновников министерства. Об сообщает Transparency International Россия.

Согласно исследованию организации, командировки сотрудников ведомства организует компания «Сервис 007», которая с 2016 по 2018 годы получила без конкурса 13 тендеров министерства на общую сумму 363 млн рублей. Среди владельцев компании указаны Маргарита Юркан и Арина Юркан.

При этом супруга Евтухова — Елена Юркан — числится в компании «Служба 007» гендиректором. Предполагается, что обе фирмы связаны друг с другом. Также у них совпадают номера телефонов, фирмы зарегистрированы в одном здании.

По версии Transparency International, всего «Сервис 007» за 6 лет заработал на госконтрактах с разными ведомствами 3,2 млрд рублей.

Напомним, ранее Transparency International Россия выяснила, что Минпромторг и его глава Денис Мантуров за 2016—2017 годы потратили на проживание в зарубежных отелях как минимум 19,3 млн рублей.