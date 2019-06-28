Минобороны РФ рассекретило уникальные документы о первых испытаниях автомата Калашникова

Минобороны России рассекретило уникальные архивные данные о результатах испытаний образцов конструкции старшего сержанта Михаила Калашникова. Документы были обнародованы на подмосковном форуме «Армия-2019».

Испытания вооружения проходили в 1943—1945 годах. Часть файлов содержит переписку сотрудников Щуровского полигона по вопросам разработки и тестирования автоматов.

Один из документов — это отчет Щуровского полигона об испытаниях самозарядного карабина конструкции Калашникова и Петрова калибра 7,62 мм, передает ТАСС.

Другой документ содержит отчет по результатам испытаний автомата калибра 7,62 мм конструктора Алексея Судаева, который впоследствии скончался.

Напомним, ранее концерн «Калашников» представил гражданскую версию автомата АК-12.