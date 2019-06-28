Госжилфонд вернет возможность оплачивать соципотеку маткапиталом

Как стало известно «Реальному времени», Госжилфонд при президенте РТ разработал и направил на межведомственное согласование пакет документов с необходимыми изменениями для того, чтобы вернуть уже в этом году получателям соципотеки возможность ее погашения с использованием средств материнского капитала.

Напомним, 30 мая на круглом столе в Госсовете РТ замглавы фонда Булат Гилманов говорил, что в ГЖФ работают над решением этого вопроса: «Совместно с Пенсионным фондом и Министерством юстиции мы работаем над тем, чтобы реализовать средства маткапитала. Есть некоторые наработки, которые проходят согласования в Минюсте. Возможность применения маткапитала будет решена», — заверил Гилманов.

Тогда же начальник отдела социальных выплат отделения Пенсионного фонда по РТ Гюльсина Сабирова рассказала, что программа маткапитала изначально не соответствовала условиям ГЖФ, а договор соципотеки не подходил под федеральный закон, поэтому участникам ипотеки выдавали договора соцнайма. По словам Сабировой, после принятия изменений в законодательстве из числа организаций, которые могут привлекать средства маткапитала, были исключены многие организации, в том числе ГЖФ. «Мы с ГЖФ работаем в этом плане: провели несколько совещаний, ищем выходы, каким образом они могут подойти к закону. Как понимаю, ГЖФ делает все возможное. Сейчас вносятся изменения в правовой статус, чтоб подходить под федеральный закон и иметь возможность погасить средствами маткапитала займы», — резюмировала Гюльсина Сабирова.

