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Стало известно, сколько «Транснефть» выплатит «Казтрансойл» за загрязненную нефть

09:38, 28.06.2019
Стало известно, сколько «Транснефть» выплатит «Казтрансойл» за загрязненную нефть
Фото: pixabay.com

«Транснефть» заплатит «Казтрансойл» за загрязненную нефть компенсацию, размер которой составляет $15 за баррель.

Общая сумма компенсации достигнет $76 млн. Она предполагает возмещение убытков от потери качества сырья, простоя и хранения, сообщает Reuters.

Напомним, ранее Следком по Самарской области возбудил очередное уголовное дело из-за поставки «грязной нефти» по трубопроводу «Дружба».

Потерпевшим признан Куйбышевский НПЗ (КНПЗ) «Роснефти».

ПромышленностьНефтьЭкономикаОбщество
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