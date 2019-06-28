Стало известно, сколько «Транснефть» выплатит «Казтрансойл» за загрязненную нефть
«Транснефть» заплатит «Казтрансойл» за загрязненную нефть компенсацию, размер которой составляет $15 за баррель.
Общая сумма компенсации достигнет $76 млн. Она предполагает возмещение убытков от потери качества сырья, простоя и хранения, сообщает Reuters.
Напомним, ранее Следком по Самарской области возбудил очередное уголовное дело из-за поставки «грязной нефти» по трубопроводу «Дружба».
Потерпевшим признан Куйбышевский НПЗ (КНПЗ) «Роснефти».
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