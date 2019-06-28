Алишер Усманов пожертвовал тульскому «Арсеналу» 600 млн рублей

Российский предприниматель Алишер Усманов выделил тульскому футбольному клубу «Арсенал» 600 млн рублей. Информацию подтвердил изданию «Спорт-Экспресс» представитель бизнесмена.

С просьбой о финансовой помощи к Усманову обратилось руководство клуба. По информации Telegram-канал Baza, он пообещал выделить более 1,5 млрд рублей. Также губернатор Тульской области Алексей Дюмин попросил у «Ростеха» еще 500 млн рублей на поддержку команды.

По итогам минувшего сезона «Арсенал» занял шестое место и впервые в истории сыграет в квалификации Лиги Европы.

Напомним, ранее другой российский миллиардер Роман Абрамович выделил 5 млн долларов на борьбу с антисемитизмом.