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Алишер Усманов пожертвовал тульскому «Арсеналу» 600 млн рублей

07:55, 28.06.2019
Алишер Усманов пожертвовал тульскому «Арсеналу» 600 млн рублей
Фото: kremlin.ru

Российский предприниматель Алишер Усманов выделил тульскому футбольному клубу «Арсенал» 600 млн рублей. Информацию подтвердил изданию «Спорт-Экспресс» представитель бизнесмена.

С просьбой о финансовой помощи к Усманову обратилось руководство клуба. По информации Telegram-канал Baza, он пообещал выделить более 1,5 млрд рублей. Также губернатор Тульской области Алексей Дюмин попросил у «Ростеха» еще 500 млн рублей на поддержку команды.

По итогам минувшего сезона «Арсенал» занял шестое место и впервые в истории сыграет в квалификации Лиги Европы.

Напомним, ранее другой российский миллиардер Роман Абрамович выделил 5 млн долларов на борьбу с антисемитизмом.

СпортФутбол
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