Абрамович выделил $5 млн на борьбу с антисемитизмом

Миллиардер Роман Абрамович пожертвовал $5 млн еврейскому агентству на борьбу с антисемитизмом. Это самая большая сумма, которую организация получила от одного мецената, сообщает газета Israel Hayom.

Глава Еврейского агентства Ицхак Герцог поблагодарил миллиардера за пожертвование. Он добавил, что сейчас «еврейское общество по всему миру подвергается рекордному количеству атак со стороны антисемитов».

Напомним, ранее три бизнесмена из России — Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман — попали в список самых богатых налоговых резидентов Великобритании.

