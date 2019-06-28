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В Ульяновской области в результате ДТП погибли три человека — СМИ

07:34, 28.06.2019
В Ульяновской области в результате ДТП погибли три человека — СМИ
Фото: realnoevremya.ru

На территории Ульяновской области произошло смертельное ДТП с участием грузового и легкового автомобиля.

Инцидент случился в пятницу, 28 июня. Авария произошла на 127-м километре дороги Димитровград — Самара около населенного пункта Елховый куст.

В результате столкновения большегруза и легковушки погибли три человека, двое пострадали, передает РЕН ТВ.

В настоящий момент все обстоятельства аварии уточняются.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении ответственности за «пьяные» ДТП.

Общество
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