В Ульяновской области в результате ДТП погибли три человека — СМИ
На территории Ульяновской области произошло смертельное ДТП с участием грузового и легкового автомобиля.
Инцидент случился в пятницу, 28 июня. Авария произошла на 127-м километре дороги Димитровград — Самара около населенного пункта Елховый куст.
В результате столкновения большегруза и легковушки погибли три человека, двое пострадали, передает РЕН ТВ.
В настоящий момент все обстоятельства аварии уточняются.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении ответственности за «пьяные» ДТП.Общество
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