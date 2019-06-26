Путин встретится c премьер-министром Великобритании Терезой Мэй

Президент России Владимир Путин проведет встречу c премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в рамках саммита «Большой двадцатки» (G20) в Осаке.

«Встреча эта важна, поскольку мы последний раз встречались с премьер-министром Великобритании тоже на одном из саммитов «Двадцатки», после этого контактов на высшем уровне не было», — сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, его слова приводит «Российская газета».

Напомним, что 28 июня Путин на саммите «Большой двадцатки» также проведет встречу с американским лидером Дональдом Трампом.