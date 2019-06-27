Бывший нападающий «Рубина» Полоз может перейти в «Сочи»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Дмитрий Полоз, который в настоящее время тренируется с «Ростовом», может перейти в «Сочи». По информации источника, новичок Российской премьер-лиги (РПЛ) интересуется форвардом.

Напомним, что 28 мая нынешнего года «Рубин» объявил об уходе Полоза, выступавшего за казанский клуб на правах аренды. Нападающий в прошлом сезоне принял участие в 30 матчах, забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи.

В настоящее время игрок находится на просмотре в «Ростове» и принимает участие в Кубке Матч-Премьер. Накануне в стартовом матче со «Спартаком» Полоз открыл счет и помог ростовской команде победить со счетом 2:0.