В Бавлах полностью возобновили водоснабжение

В татарстанском городе Бавлы полностью возобновилась подача воды.

«В частные дома подача воды сейчас организована, в многоквартирные дома вода тоже уже поднялась», — сказал заместитель главы Бавлинского района Ринат Хамидуллин, его слова приводит «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что 20 июня в Бавлах сгорел один из основных насосов. Он был отремонтирован и запущен на следующие день, но из-за пришедшей в город жары восстановить уровень воды в накопителях не удавалось. Из-за этого в городе наблюдались проблемы с водоснабжением в городе.