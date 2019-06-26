В Бавлах пообещали завтра полностью восстановить водоснабжение

Водоснабжение в городе Бавлы в Татарстане, где с прошлых выходных наблюдаются проблемы, должно быть восстановлено в четверг.



«Мы реанимировали две дополнительные скважины, сегодня привезли и устанавливаем насосы — я думаю, сегодня мы их подключим, и завтра к обеду у нас дебет воды увеличится до необходимого уровня», — сказал заместитель главы Бавлинского района Ринат Хамидуллин.

По его словам, 20 июня в Бавлах сгорел один из основных насосов. Он был отремонтирован и запущен на следующие день, но из-за пришедшей в город жары восстановить уровень воды в накопителях не удавалось, пишет «Интерфакс».

«На сегодняшний день ситуацию уже нельзя назвать чрезвычайной, потому что из пяти водозаборных башен, которые подают населению воду из артезианских скважин, только одна еще не набрала достаточно воды, чтобы обеспечить полностью один из районов города», — отметил Хамидуллин.