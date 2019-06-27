Бывшему сенатору Рауфу Арашукову и его отцу продлили арест на три месяца

Басманный суд Москвы продлил арест экс-сенатора Рауфа Арашукова, его отца Рауля и кузена Руслана. Они останутся в СИЗО до 30 сентября.

Рауф Арашуков, выступая в суде, заявил, что знает фамилии тех, «кто заказал это уголовное дело». Также он пожаловался на условия содержания в «Лефортово», сравнив его с карцером, пишет «РИА Новости».





Напомним, что Рауф Арашуков и его отец, Рауль, занимавший различные руководящие должности в «Газпроммежрегионгазе», были задержаны в январе 2019 года. Сенатору инкриминируются: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля.



Рауль Арашуков, по версии следствия, является создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у «Газпрома».

Ранее члены Совета Федерации исключили из своих рядов Рауфа Арашукова. Он лишен статуса сенатора. Арестованный экс-представитель Карачаево-Черкесии исключен из верхней палаты парламента по формальному поводу — он не представил отчет о доходах.

