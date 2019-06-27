«Зенит-Казань» объявил двух новичков и полностью сформировал состав на будущий сезон

Волейбольный «Зенит-Казань» на своем официальном сайте объявил о подписании контрактов с 27-летним либеро Валентином Голубевым и 31-летним диагональным Денисом Земченком.

Голубев большую часть своей карьеры провел в системе новосибирского «Локомотива», с которым в 2013 году выиграл Лигу чемпионов. А в минувшем сезоне Валентин взял третий по значимости еврокубок (Кубок Вызова) с «Белогорьем». Сейчас Голубев в составе сборной России выступает в Лиге наций.

Земченок уже играл в «Зените» в сезоне 2016/17. Тогда он провел 39 матчей и помог команде выиграть Лигу чемпионов, чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок страны. В минувшем сезоне диагональный был капитаном «Белогорья», став лучшим бомбардиром команды и завоевав Кубок вызова.

Таким образом, казанский клуб полностью сформировал состав на будущий год: главным тренером остается Владимир Алекно, старшим тренером будет назначен Алексей Вербов. Либеро: Валентин Кротков, Валентин Голубев. Доигровщики: Максим Михайлов, Эрвин Нгапет, Федор Воронков, Андрей Сурмачевский. Блокирующие: Артем Вольвич, Алексей Самойленко, Вадим Лихошерстов, Алексей Кононов. Диагональные: Цветан Соколов, Денис Земченок. Связующие: Александр Бутько и Лоран Алекно.