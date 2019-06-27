В Татарстан прибыли первые участники ралли «Шелковый путь»

Сегодня утром в Республику Татарстан прибыли первые участники международного ралли-марафона «Шелковый путь». На границе Зеленодольского района и Чувашской Республики гонщиков встречали заместитель министра спорта РТ Айрат Ахмеров и представители исполкома Зеленодольского района.



Местом проведения основных мероприятий в рамках ралли в республике во второй раз подряд станет Бугульма. Сегодня в городе будет организован бивуак участников, пройдет культурная программа, а также состоится парад участников по улицам города, сообщает пресс-служба Министерства спорта Республики Татарстан.



Международный ралли-марафон «Шелковый путь» в этом году стартует 6 июля в Иркутске, а завершится 16 июля в Китае. Часть маршрута пролегает по территории Монголии.

Напомним, что в середине июня премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал распоряжение об организации размещения автомобилей и ночевки участников международного ралли «Шелковый путь» в Бугульме.

