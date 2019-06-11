В Татарстане организуют стоянку для участников международного ралли «Шелковый путь»

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал распоряжение об организации размещения автомобилей и ночевки участников международного ралли «Шелковый путь» в Бугульме.

Согласно документу, соответствующее предложение поступило от Министерства спорта РТ. Стоянка будет организована 27 июня во время следования участников ралли к месту старта в Иркутск и 25 июля во время возвращения европейских участников гонки.



На сайте «КАМАЗ-мастер» говорится, что в международной гонке команду будут представлять экипажи Андрея Каргинова, Антона Шибалова, Айрата Мардеева и Сергея Куприянова.

Гонка начнется 6 июля в Иркутске, пройдет через Монголию и завершится 16 июля в Китае.