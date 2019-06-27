В России создали кассетные мины, различающие людей и животных

Специалисты концерна «Техмаш» разработали кассетные мины с элементами искусственного интеллекта.

Кассеты КПОМ-3 с противопехотными минами и КПТМ-4 с противотанковыми минами были представлены на пятом форуме «Армия-2019» в подмосковном парке «Патриот».

Противопехотные мины дистанционной установки ПОМ-3 способны отличить человека от животного. Так, благодаря селекции цели на фоне шумовых помех от боевой машины пехоты или танка, они выделяют бойца, вступившего в зону реагирования.

Мины могут самостоятельно деактивироваться и самоликвидироваться, добавили в пресс-службе «Техмаша».

Другой образец-кассета с противотанковыми минами КПТМ-4 предназначена для минирования местности противотанковыми минами ПТМ-4, которые обеспечивают поражение танка под всей проекцией.

Напомним, ранее сообщалось, что российская армия начала получать комплексы дистанционного разминирования «Листва».