Российская армия начала получать комплексы дистанционного разминирования «Листва»

Минобороны РФ начало поставки в войска новых машин дистанционного разминирования «Листва».

Краснодарский приборный завод «Каскад», входящий в «Росэлектронику», параллельно будет вести работы по модернизации комплекса с целью повышения эффективности боевой работы.

«Листва» является первой подобной разработкой в России. Машина производит разминирование с помощью СВЧ-излучателя, которые «сжигает» электронику взрывного устройства, передает «РИА Новости».

Комплекс создан в интересах ракетных войск стратегического назначения и предназначен для обезвреживания взрывных устройств, заложенных на пути таких образцов, как «Тополь-М» и «Ярс».

Напомним, первый российский вертолетоносец начнут строить в 2021 году.