«Ведомости»: Сергиев Посад хотят перестроить в православный Ватикан за 140 млрд рублей

Власти подмосковного Сергиева Посада планируют реализовать проект по перестройке центра города в одну из главных православных святынь России. Стратегию развития подготовило консалтинговое бюро «Стрелка» по заказу госкомпании «Дом.РФ».

Согласно планам, предлагается полностью изменить центральную часть города, поделив ее на духовную и административную. В пример концепции приводятся Ватикан, Иерусалим и Мекка.

Ремонтные работы затронут порядка 400 га, планируется возведение культурно-представительского центра, куда войдут музей православного искусства, молодежный православный культурный центр, патриаршая богословская библиотека, конгресс-центр и другое.

Также предполагается строительство аэропорта, нового транспортного узла и жилых домов, пишет газета «Ведомости».

Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил реализацию масштабного проекта в 120—140 млрд рублей. По его словам, 90% средств придет из федерального бюджета, 10% — из подмосковного. Об участии госкомпаний на данный момент информации нет.

Напомним, ранее татарстанская митрополия обнаружила 300 храмов под реставрацию.